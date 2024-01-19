На місці пожежі рятувальники оперативно провели розвідку і виявили у будинку тіло чоловіка

Вранці у п’ятницю, 19 січня, у селі на Волині трапилась пожежа у приватному будинку, яка призвела до смерті пенсіонера. За попередніми даними, займання спричинила необережність під час куріння.

Як вказано у повідомленні ДСНС Волинської області,19 січня о 08:42 до них надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Ясенівка Доросинівської громади Луцького району.

На місці пожежі рятувальники оперативно провели розвідку і виявили у будинку тіло чоловіка. Пожежу було ліквідовано приблизно за годину. Відомо, що загиблим був власник будинку 1940 року народження.

Пожежа виникла в житловій кімнаті, під час горіння вогнем знищено ліжко та пошкоджена підлога. Ймовірна причина пожежі — необережність під час куріння.