Вранці у вівторок, 16 січня, у Стрию трапилась пожежа у житловому будинку. Вогнеборці врятували 24-річного чоловіка з палаючої будівлі, його у важкому стані передали медикам. За попередньою інформацією, пожежу міг спричинити недопалок сигарети.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 16 січня приблизно о 05:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Львівській у Стрию. На момент прибуття вогнеборців до місця події будинок частково був охоплений вогнем. Під час проведення розвідки пожежі, рятувальники виявили чоловіка, якого винесли на свіже повітря та передали медикам.



Унаслідок займання отримав опіки І-ІІІ ступеня (70% тіла) 24-річний чоловік, якого у важкому стані госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню. Пожежу вдалось ліквідувати приблизно о 06:20. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 20 м2, пошкоджено підлогу на площі 30 м2 та стіни на площі 20 м2.



За попередніми даними, ймовірною причиною займання міг стати недопалок. Рятувальники нагадують правила безпеки, зокрема, що не варто курити у приміщеннях, де є легкозаймисті матеріали, а також варто впевнитись, що ви погасили недопалок перед тим, як викинути його.