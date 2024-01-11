Унаслідок пожежі будівля згоріша вщент

У селі Верхня Білка на Львівщині під час пожежі загинув 75-річний чоловік. Попередньо пожежа могла виникнути через несправний обігрівач.

Як повідомили у ДСНС, у середу, 10 січня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Верхня Білка, за 20 км від Львова. На момент приїзду рятувальників будинок був частково охоплений вогнем, була загроза перекидання вогню на сусідні будівлі.

Після ліквідації пожежі в будинку виявили тіло 75-річного господаря. Вогонь повністю знищив його помешкання.

Рятувальники ліквідували пожежу о 17:37. Попередньою причиною виникнення пожежі може бути несправний обігрівач. Пожежники закликають не залишати обігрівачі без нагляду, розміщувати їх на безпечній відстані від легкозаймистим матеріалів, уникати подовжувачів та ретельно перевіряти справність пристроїв.