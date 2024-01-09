У одній із квартиру Давидові під час пожежі загинув 57-річний чоловік. Попередньо пожежа могла виникнути через ввімкнений обігрівач.

Як повідомили у ДСНС, у вівторок, 9 січня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому цегляному житловому будинку в селі Давидів біля Львова. Займання виникло на другому поверсі в одній з кімнат.

Після приїду на місце інциденту пожежники виявили у квартирі тіло 57-річного чоловіка, власника помешкання. Вогонь знищив також домашні речі. Сам будинок не постраждав.

Рятувальники ліквідували пожежу о 12:26. Попередньою причиною виникнення пожежі може бути ввімкнений обігрівач. Пожежники закликають не залишати обігрівачі без нагляду, розміщувати їх на безпечній відстані від легкозаймистим матеріалів, уникати подовжувачів та ретельно перевіряти справність пристроїв.