Регіональний поїзд курсуватиме до кінця серпня

Із четверга, 16 липня, «Укрзалізниця» запускає сезонний регіональний поїзд №821/822, який курсуватиме між Рівним і Львовом через Луцьк. Потяг їздитиме до 31 серпня за визначеним графіком. Про це повідомили на сайті перевізника.

Поїзд №821 сполученням Рівне – Львів курсуватиме щодня, крім 18, 21, 24, 27, 30 липня та 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 і 29 серпня.

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Із Рівного потяг вирушатиме о 15:07, а до Львова прибуватиме о 20:10. На маршруті передбачені зупинки у Клевані, Ківерцях, Луцьку та Горохові.

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Графік руху потяга № 821 сполученням Рівне – Львів (клікніть на фото для збільшення )

У зворотному напрямку поїзд №822 відправлятиметься зі Львова о 9:35 та прибуватиме до Рівного о 14:36.

Графік руху потяга № 822 сполученням Львів – Рівне (клікніть на фото для збільшення )

Квитки вже доступні в офіційному застосунку та на сайті «Укрзалізниці». Їхня вартість залежить від дня тижня та становить від 195 до 227 грн.