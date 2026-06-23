Частину приміських поїздів на Хмельниччині тимчасово переведуть на інший графік

На Хмельниччині впродовж літа змінять графіки руху та маршрути низки приміських поїздів. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на залізниці. Про це у понеділок, 22 червня, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Зміни діятимуть 26, 29, 30 червня, 2, 3, 6, 7, 9, 10 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 липня, а також 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17 серпня. Загалом вони стосуватимуться шести приміських напрямків у межах Хмельницької області.

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На цей період змінять розклад руху таких поїздів:

№6223 Шепетівка – Ланівці: відправлення о 23:12, прибуття о 02:27 (замість 21:57 та 01:12);

№6372 Гречани – Шепетівка: відправлення о 19:06, прибуття о 22:52 (замість 17:46 та 21:32);

№6382 Ларга – Хмельницький: відправлення о 05:45, прибуття об 11:07 (замість 05:53 та 10:44, крім 26 червня);

№6384 Ларга – Гречани: відправлення о 14:39, прибуття о 18:46 (замість 13:24 та 17:26, крім 26 червня).

Також тимчасово змінять маршрут поїзда №6385. Замість сполучення Хмельницький – Ларга він курсуватиме за маршрутом Хмельницький – Кам’янець-Подільський. Поїзд відправлятиметься о 17:57 і прибуватиме о 22:32. Виняток становить 26 червня, коли відправлення заплановане на 17:56, а прибуття – на 22:17.

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Крім того, у вибрані дні поїзд №6386 Ларга – Кам’янець-Подільський тимчасово не курсуватиме.

В «Укрзалізниці» закликають пасажирів завчасно перевіряти актуальний розклад руху перед поїздкою.