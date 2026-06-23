«Укрзалізниця» на літо змінила графік руху низки приміських поїздів на Хмельниччині
Зміни ввели на час проведення ремонтних робіт
На Хмельниччині впродовж літа змінять графіки руху та маршрути низки приміських поїздів. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на залізниці. Про це у понеділок, 22 червня, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Зміни діятимуть 26, 29, 30 червня, 2, 3, 6, 7, 9, 10 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 липня, а також 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17 серпня. Загалом вони стосуватимуться шести приміських напрямків у межах Хмельницької області.
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На цей період змінять розклад руху таких поїздів:
- №6223 Шепетівка – Ланівці: відправлення о 23:12, прибуття о 02:27 (замість 21:57 та 01:12);
- №6372 Гречани – Шепетівка: відправлення о 19:06, прибуття о 22:52 (замість 17:46 та 21:32);
- №6382 Ларга – Хмельницький: відправлення о 05:45, прибуття об 11:07 (замість 05:53 та 10:44, крім 26 червня);
- №6384 Ларга – Гречани: відправлення о 14:39, прибуття о 18:46 (замість 13:24 та 17:26, крім 26 червня).
Також тимчасово змінять маршрут поїзда №6385. Замість сполучення Хмельницький – Ларга він курсуватиме за маршрутом Хмельницький – Кам’янець-Подільський. Поїзд відправлятиметься о 17:57 і прибуватиме о 22:32. Виняток становить 26 червня, коли відправлення заплановане на 17:56, а прибуття – на 22:17.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крім того, у вибрані дні поїзд №6386 Ларга – Кам’янець-Подільський тимчасово не курсуватиме.
В «Укрзалізниці» закликають пасажирів завчасно перевіряти актуальний розклад руху перед поїздкою.