У комунальному підприємстві «Електротранс» зараз понад 80 вакантних місць

У Хмельницькому виникла гостра нестача водіїв громадського транспорту. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, проблема стосується як комунального підприємства «Електротранс», так і приватних перевізників. Загалом нині у місті відкрито 160 вакансій.

Микола Ваврищук написав 27 жовтня у фейсбуці, що лише у комунальному підприємстві «Електротранс» зараз понад 80 вакантних місць. Схожа ситуація і в приватних перевізників, які обслуговують міські маршрути – там бракує стільки ж працівників.

Посадовець закликав містян із розумінням ставитися до можливих змін у графіку руху транспорту та стежити за оновленнями на сайті або в додатку «Дозор».

Заступниця директора з виробництва КП «Електротранс» Наталія Свистун розповіла ZAXID.NET, що нині на підприємстві працює 110 водіїв, ще понад 30 служать у лавах Збройних сил України. Працівники не закріплені за конкретними маршрутами, а держава надає бронь лише для половини штату.

«Ми забронювали всіх чоловіків віком до 55 років. У нас також працюють жінки та пенсіонери. Війна, переїзди працівників за кордон та мобілізація суттєво вплинули на кадрову ситуацію», – пояснила Наталія Свистун.

За її словами, оновлення транспортного парку міста вимагає збільшення кількості водіїв. Із 2022 року «Електротранс» системно проводить навчання нових співробітників. Наразі триває підготовка четвертої групи майбутніх водіїв і водійок тролейбусів, до якої увійшли четверо жінок і двоє чоловіків.

В «Електротрансі» зазначають, що запрошують на роботу людей віком від 21 року з водійським посвідченням категорії B. Підприємство пропонує офіційне працевлаштування, соціальний пакет, восьмигодинний робочий день і зарплату від 25 тис. грн, а для досвідчених водіїв — від 40 до 45 тис. грн. Працівників також підвозять службовим транспортом із дому до роботи і назад.

Додамо, що КП «Електротранс» є єдиним підприємством у Хмельницькому, яке обслуговує тролейбусні маршрути міста. На його балансі перебуває 26 тролейбусів, а також шість автобусних маршрутів – №№3, 4, 5, 15, 20 та частково №35.