Через негоду на Хмельниччині зросла кількість аварійних відключень електроенергії. Наразі без світла залишилися понад 140 населених пунктів області. Про це у вівторок, 27 січня, повідомило АТ «Хмельницькобленерго».

Як зазначають енергетики, основними причинами знеструмлень стали падіння дерев та обриви ліній електропередач. Наразі ситуація ускладнюється несприятливими погодними умовами, які заважають оперативно проводити аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом без електропостачання залишаються більш ніж 140 населених пунктів, з яких 14 – частково. Бригади енергетиків працюють у посиленому режимі та намагаються відновити електропостачання для споживачів.

Напередодні синоптики попереджали жителів Хмельниччини про сильні пориви вітру до 15-20 м/с, туман і ожеледицю. Температура повітря в області протягом доби коливатиметься від -3°С до +2°С, а в Хмельницькому очікується близько 0°С.

Нагадаємо, 21 січня у Хмельницькому відбулася акція протесту через тривалі відключення електроенергії. Мешканці скаржилися, що світла може не бути до 21 години на добу. Водночас представники місцевої влади пояснювали, що графіки знеструмлень визначає НЕК «Укренерго», тому впливу на такі рішення вони не мають.