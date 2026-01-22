Учасники протесту були обурені тривалістю знеструмлень

У середу, 21 січня, у Хмельницькому відбулася акція протесту через тривалі відключення електроенергії. Люди перекрили рух транспорту на вулиці Кам’янецькій, а згодом рушили до будівлі міської ради. Втім мер Олександр Симчишин до протестувальників не вийшов, після чого натовп поступово почав розходитися.

За інформацією «Суспільного», хмельничани почали збиратися на акцію близько 17:00 біля обласної філармонії. Вони перекрили проїжджу частину вулиці Кам’янецької, через що громадський транспорт не курсував і затримувався майже на годину.

Учасники протесту скаржилися на тривалі знеструмлення. За словами однієї з жінок, у її будинку світла не було майже 21 годину. Інша учасниця акції розповіла, що електроенергію вмикають лише на дві години, після чого знову вимикають на шість-сім годин, що унеможливлює виконання побутових справ.

Спочатку в акції брали участь близько 50 людей, згодом кількість протестувальників зросла майже до 200. Частина з них вирушила до будівлі Хмельницької обласної військової адміністрації, щоб отримати пояснення щодо графіків відключень.

До учасників акції вийшов директор АТ «Хмельницькобленерго» Святослав Козленко. Він пояснив, що розподіл електроенергії здійснює НЕК «Укренерго», яка визначає графіки знеструмлень, а обленерго не має можливості впливати на їхню тривалість.

Також із протестувальниками поспілкувався заступник начальника Хмельницької ОВА Владислав Фалюш. За його словами, «Укренерго» працює над залученням електроенергії з інших регіонів, а в області проводять наради щодо відкриття пунктів незламності.

Того ж дня пресслужба АТ «Хмельницькобленерго» оприлюднила звернення заступника технічного директора підприємства Андрія Чайки. Він зазначив, що збільшення тривалості погодинних відключень пов’язане з дефіцитом електроенергії через ворожі обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

«Довгі графіки відключень застосовують не лише на Хмельниччині. У Житомирській, Вінницькій та Київській областях перерви в електропостачанні ще триваліші», – повідомив енергетик.

Після спілкування з представниками обленерго та ОВА частина протестувальників рушила до міської ради, однак міський голова до людей не вийшов. Ситуацію зі світлом він коментував у тредсі. Зокрема, зазначав, що міськрада відповідає за всі комунальні послуги, окрім електро- та газопостачання.

Перед тим як учасники акції почали розходитися, поліція затримала одного з протестувальників. За словами інспекторки з комунікації Хмельницького райуправління поліції Віри Мазур, чоловік викрикував нецензурну лексику та погрожував кинути гранату. Наразі з ним працюють правоохоронці.