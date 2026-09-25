Фахівці працюють над відновленням роботи сервісів

У Луцьку тимчасово не працюють електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту. Технічні збої виникли після пошкодження дата-центрів у Києві внаслідок атаки російських дронів. Про це у п’ятницю, 25 вересня, повідомила Луцька міська рада.

Для відстеження руху тролейбусів та маршруток пасажирам громадського транспорту Луцька радять користуватись мобільними застосунками «Сіті Кард», City Bus або EasyWay.

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Наразі фахівці працюють над відновленням інфраструктури та сервісів. Після цього електронні табло на зупинках знову запрацюють. Про відновлення їхньої роботи міськрада обіцяє повідомити додатково.

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Нагадаємо, унаслідок масованих російських атак на Київ 23–24 вересня були пошкоджені та знищені низка дата-центрів і вузлів інтернет-провайдерів. Через це перебої зі зв’язком та доступом до мережі виникли приблизно у 100 тис. абонентів.

Зокрема, пошкоджені потужності хостинг-провайдерів Cityhost і MiroHost, а також вузлове обладнання компаній Utels, «Павутина», Etherlink, Crazy Network та KyivLink.