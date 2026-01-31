Через аварії на котельнях можуть бути перебої в теплопостачанні у південній частині Чернівців

У суботу, 31 січня, на тлі аварійних відключень у низці областей України та перепадів напруги в Чернівцях сталися аварії на двох великих котельнях. Через це частина міста опинилася без теплопостачання, повідомили у пресслужбі Чернівецької міськради.

За даними міської ради, аварію спричинили значні перепади напруги, повʼязані з технологічним порушенням в енергомережі. Через це на двох котельнях у місті виникли надзвичайні ситуації.

«На одній стався гідроудар в мережі і теплоенергетичному обладнанні. У результаті – прорив і зупинка роботи котельні. На іншій – вийшов з ладу частотний перетворювач напруги. Немає змоги запустити котли», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що без належного опалення можуть бути багатоповерхівки у південній частині міста – від вул. Щербанюка до вул. Південно-Кільцевої.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити теплопостачання.

Нагадаємо, вранці 31 січня сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Через це у низці регіонів запровадили аварійні відключення. Крім того, через надзвичайну ситуацію в українській енергетиці стався блекаут у Молдові.