У суботу, 31 січня, у Києві, Харкові, Одесі та низці інших міст почалися аварійні відключення. Через відсутність напруги у містах фіксують перебої з водо- і теплопостачанням. Також блекаут відбувся у Кишиневі та інших регіонах Молдови, повідомили у пресслужбі молдовського міністерства енергетики.

У Києві через аварійні відключення припинилося водопостачання в усіх районах міста, повідомили у пресслужбі «Київводоканалу». Енергетики спільно з фахівцями працюють над відновленням електроживлення для водопроводів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ та багато міст України стикнулися з аварійними відключеннями.

«Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)», – повідомив Кличко.

Також через відсутність світла припинило роботу метро Харкова. У місті та області також запровадили екстрені відключення.

Крім того, аварійні відключення електроенергії відбулися на Одещині. Через намерзання льоду майже по всій області сталися обриви проводів та пошкодження елементів електромереж, повідомили у пресслужбі ДТЕК Одещини.

Без світла залишилися мешканці Подільського, Березівського, Роздільнянського, Білгород-Дністровського та Одеського районів. В Одесі заживляють лише обʼєкти критичної інфраструктури.

Про аварійні відключення повідомляють обленерго Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Чернігівської та низки інших областей. Зазначимо, обленерго західних регіонів про запровадження екстрених відключень не повідомляли.

Через ситуацію в енергетиці були перебої в електропостачанні на залізниці. У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що ситуацію вже стабілізували, а енергопостачання для поїздів відновили майже у всіх регіонах. Також відновили рух електрички Kyiv City Express.

Через падіння напруги в українській мережі також стався блекаут у Молдові. За даними мера Кишинева Чебана, у більшій частині міста немає світла. У пресслужбі міністерства енергетики країни підтвердили аварійні відключення.

«Через серйозні проблеми в електромережі в Україні вранці в суботу, 31 січня, о 10:42 ранку впала напруга на лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС, що спричинило пошкодження електросистеми. Оператор електротранспортної системи Moldelectrica працює над виправленням ситуації, в деяких місцях напруга вже відновлена», – повідомив очільник молдовського Міненерго Дорін Юнгету.

Доповнено 13:39. Відключення спричинили збій у роботі бази даних молдовської митниці. Через це на українсько-молдовському кордоні тимчасово не пропускають транспортні засоби й товари, повідомили у пресслужбі Державної митної служби.

На аварійні відключення відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заслухав доповіді премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля щодо технологічного збою в системі.

«Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом», – написав Зеленський.

Доповнено о 16:30. Державна прикордонна служба України повідомила про відновлення роботи пунктів пропуску на українсько-молдавському кордоні.

Доповнено о 20:35. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про відновлення постачання електроенергії у всіх областях України.

«Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі. Енергетики спрацювали максимально оперативно», – написав Денис Шмигаль.

Чому сталися аварійні відключення

«Економічна правда» з посиланням на джерела однієї з енергетичних компанії та Кабміну повідомила, що в енергосистемі України відбулася системна аварія. Через це значна частина України залишилася без світла.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, о 10:42 31 січня сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

«Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у місті Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень», – повідомив Денис Шмигаль.

У пресслужбі Міненерго прокоментували ситуацію в українській енергосистемі. Там повідомили, що, за прогнозами фахівців, світло повернуть протягом 2-3 годин.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Владіміра Путіна тимчасово призупинити удари по Україні на тиждень через сильні морози. За його словами, той нібито погодився. Водночас Трамп не уточнив, коли відбулася розмова, тобто відколи мав початися відлік тижня без атак.