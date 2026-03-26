З п’ятниці, 27 березня, в Луцьку призупиняють опалювальний сезон. Водночас у разі зниження температури теплопостачання можуть відновити. Про це повідомила 26 березня пресслужба міської ради.

Рішення ухвалили через суттєве потепління та з метою економії енергоресурсів. Хоча середньодобова температура ще не перевищувала +8°C протягом трьох днів поспіль, як це передбачено нормами, у місті вирішили достроково призупинити подачу тепла.

У міськраді зазначили, що у разі похолодання комунальне підприємство «Луцьктепло» зможе відновити опалення в межах запланованих обсягів газу на квітень. Насамперед тепло подаватимуть до лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери.

Якщо потреби у відновленні опалення не буде, 27 березня вважатиметься офіційною датою завершення опалювального сезону 2025–2026 років у Луцьку.

Додамо, що зазвичай опалювальний сезон в Україні триває близько шести місяців і завершується в середині квітня. Його завершення залежить від погодних умов: батареї вимикають, коли середньодобова температура перевищує +8°C упродовж трьох діб. Такі рішення ухвалюють представники місцевих влад, тому в різних регіонах кінець опалювального сезону може відрізнятися.