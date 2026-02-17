ДТЕК знадобиться 300 млн євро на відновлення пошкоджених росіянами електростанцій. Половину від цієї суми компанія покриє сама, а ще 150 млн євро потрібно залучити ззовні, щоб встигнути підготуватися до наступної зими. Про це повідомив генеральний директор енергохолдингу Максим Тімченко на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає «Інтерфакс-Україна» 17 лютого.

За словами Тімченка, на виділені кошти група ДТЕК зможе відновити 4 000 МВт потужності. Її вистачить для проходження наступного опалювального періоду 2026–2027 років.

Він також пояснив, що відновлення теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) є найшвидшим і найдешевшим шляхом підготовки до наступної зими, який потребує менших інвестицій.

«І ми знаємо, як це зробити. Але замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз», – заявив Максим Тімченко.

З моменту виділення фінансування до моменту підключення обладнання проходить як мінімум 10 місяців, тому травень цього року є «червоною лінією», до якої треба встановити чіткий план фінансування та виконання робіт, щоб встигнути їх завершити до настання зими, пояснив СЕО.

«До травня ми маємо на рівні уряду повністю розуміти: ось перелік обладнання, яке нам потрібно, ось джерело фінансування, і ми розміщуємо замовлення на виробництво (…) у питанні відновлення зруйнованих підстанцій і генерації травень є крайнім терміном», – наголосив він.

Додамо, у ніч на 17 лютого російські війська знову завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України. Через атаки вранці без електропостачання залишилися споживачі в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Крім того, фіксували перебої з теплопостачанням у Сумах і Одесі.

Також уранці російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками Слов’янської ТЕС. Унаслідок удару загинули троє енергетиків, ще один – поранений.