У Хмельницькому через потепління можуть тимчасово зупинити роботу котелень. Водночас про завершення опалювального сезону наразі не йдеться. Про це у вівторок, 24 березня, розповів у коментарі «Суспільному» заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок.

За його словами, найближчими днями синоптики прогнозують теплі ночі, тому подачу теплоносія можуть призупиняти на деякий час. Котельні вже працюють у змінному режимі: вдень, за сонячної погоди, їх можуть вимикати, а ввечері та вночі – відновлювати їхню роботу.

Як зазначив Василь Новачок, у Хмельницькому очікується похолодання. Із початку наступного тижня температура повітря вдень може знизитися до +7ºС, а вночі – до +1ºС, також прогнозують дощі.

«У зв’язку з цим повноцінно завершувати опалювальний сезон поки не планують. Натомість “Хмельництеплокомуненерго” й надалі регулюватиме подачу тепла, залежно від погодних умов, зокрема, може тимчасово припиняти теплопостачання на кілька діб у разі стійкого потепління», – розповів заступник мера.

Додамо, що офіційно опалювальний сезон 2025–2026 у Хмельницькому стартував 1 листопада 2025 року.