У п’ятницю, 27 березня, у Рівному та області завершують опалювальний сезон, оскільки середньодобова температура повітря протягом трьох днів перевищує +8°C. Відповідне розпорядження підписав секретар міськради Віктор Шакирзян, повідомляє «Рівнетеплоенеро».

До кінця робочого дня зупинять роботу всіх котелень «Рівнетеплоенеро». Голів ОСББ та управлінські компанії попередили про необхідність провести відповідні роботи в будинках для завершення опалювального сезону.

Водночас у громадах Рівненщини, за словами заступниці голови ОВА Людмили Шатковської, опалення вимикатимуть поступово. Рішення ухвалили з урахуванням погодних умов, адже середньодобова температура повітря протягом трьох днів перевищує +8°C.

«Рівненщина вже готується до наступного опалювального сезону. В області затвердили план стійкості, який передбачає захист інфраструктури, резервне живлення та розвиток розподіленої генерації», – зазначила Людмила Шатковська.