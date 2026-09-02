У четвер, 3 вересня, у селі Басівка Сокільницької громади Львівського району повністю перекриють рух транспорту автомобільною дорогою місцевого значення Оброшине – Наварія. На ділянці дороги проводитимуть ремонтні роботи. Про це повідомили у Львівській ОВА, у середу, 2 вересня.

Рух перекриють на ділянці км 2+880, де ремонтуватимуть та замінюватимуть водопропускну трубу. Через це проїзд цією дорогою через Басівку буде неможливим.

Для водіїв розробили тимчасову схему організації дорожнього руху та об’їзду, однак у Львівській ОВА саму схему не опублікували. Коли саме завершать ремонт і відновлять рух, у повідомленні не уточнюють.