Через російську атаку на Одещину загинула літня жінка
Росіяни вдарили по житловому сектору Ізмаїльського району
Пізно ввечері 24 березня російські війська атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Унаслідок удару загинула 87-річна жінка, ще одна дістала поранення. Про це повідомили ДСНС та керівник ОВА Олег Кіпер.
Повідомляється, що росіяни вдарили по житловому сектору в Ізмаїльському районі. Через атаку зруйнований приватний будинок, після чого сталася пожежа. Також пошкоджено шість сусідніх житлових будинків.
«Загинула 87-річна жінка. Ще одна жінка, 59 років – травмована. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Постраждалій надають всю необхідну медичну допомогу», – написав Кіпер.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людини.