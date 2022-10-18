Затриманий 60-річний львів'янин, який оголював інтимні частини свого тіла перед вікнами школи

Львівські поліцейські затримали 60-річного львів'янина за непристойні дії на території однієї з місцевих шкіл. Чоловік перед школярами оголював свої інтимні частини тіла, про це повідомила прес-служба поліції у вівторок, 18 жовтня.

За даними поліції, до них надійшов виклик про те, що на території однієї зі шкіл на вул. Личаківській невідомий чоловік знімає штани перед вікнами школи і демонструє інтимні частини свого тіла дітям. Патрульні, які приїхали на виклик, обстежили територію школи і на задньому дворі виявили підозрілого чоловіка. Ним виявився 60-річний львів'янин, саме він і вчиняв розпусні дії щодо дітей. Його затримали. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за хуліганство.