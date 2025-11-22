У Львові для прибирання снігу всю ніч працювала спецтехніка

На ранок суботи, 22 листопада, у Львівській області через снігопад, що не припиняється від вечора 21 листопада, знеструмлено 159 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

83 населених пункти на Львівщині знеструмлені повністю, ще 76 – частково. За словами голови ЛОВА Максима Козицького, наслідки негоди по області усувають 197 фахівців у 46-ти бригадах «Львівобленерго». Також працюють 69 одиниць техніки.

Мешканців області та Львова закликають дотримуватись правил безпеки під час негоди:

триматися подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;

не паркувати транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями;

не наближатися до місця обриву електромереж у випадку виявлення пошкодження на відстань менше восьми метрів.

У разі виявлення обривів електромережі у Львівській області мешканців просять повідомляти за номерами: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Також залишити повідомлення про пошкодження можна за допомогою чат-ботів «Львівобленерго» у Telegram та Viber.

Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

У Львові ж про проблеми через снігопад містян просять повідомляти за номером «Гарячої лінії Львова» 1580.

Додамо, що в місті цілодобово працює техніка для прибирання снігу. У ніч на 22 листопада було задіяно 68 одиниць техніки. Також працювала тисяча двірників.