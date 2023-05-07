Автомобілі швидкої допомоги стоять біля входу до торгового центру Allen Premium Outlets, де 6 травня 2023 року сталася стрілянина

В американському штаті Техас внаслідок стрілянини, що сталася у суботу в торговельному центрі Аллена, загинули 9 людей, ще 7 були поранені, повідомляє Associated Press.

За словами офіційних осіб, семеро людей, включно зі стрільцем, загинули на місці. Відомо, що стрільця ліквідували поліцейські. Згодом у лікарні померли двоє з дев’яти поранених. Серед постраждалих є діти, вік поранених – від 5 до 61 року.

Інцидент стався в суботу, 6 травня. На записі з відеореєстратора одного з автомобілів видно, як озброєний чоловік виходить із машини і стріляє в людей на тротуарі.

Після інциденту вхід до торгового центру блокували близько 30 автомобілів поліції. Про інцидент також поінформували президента США Джо Байдена.

Associated Press зазначає, що цього року масові вбивства у США відбуваються «з приголомшливою частотою»: цього року сталося більше масових вбивств, ніж будь-коли з моменту початку збору даних у 2006 році. Під масовим вбивством журналісти мають на увазі одночасне вбивство щонайменше чотирьох людей.