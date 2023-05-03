У школі оголосили евакуацію, а 14-річного хлопця затримали

У сербській столиці Белград учень під впливом наркотичних речовин вчинив стрілянину у початковій школі «Владислав Рібнікар», розташованій в центрі міста. Внаслідок стрілянини у школі загинуло восьмеро учнів та один зі шкільних охоронців, повідомили у середу, 3 травня, у прес-службі МВС Сербії, пишуть сербські ЗМІ.

Приблизно о 09:00 семикласник проніс до школи пістолет свого батька та кілька разів вистрілив в учнів, вчителів та охоронців, які були поблизу. Від поранень загинуло восьмеро дітей та охоронець школи, а також важко поранено 15 учнів та вчителя. Двоє поранених школярів перебувають у стабільному стані, а ще одну поранену дівчину терміново оперують.

«Учня цієї школи 2009 року народження, підозрюваного у скоєнні цього злочину, виявили та затримали на подвір'ї школи. Усі сили поліції досі працюють на місці та інтенсивно працюють над висвітленням усіх фактів та обставини, що призвели до цієї трагедії», – повідомили у МВС Сербії.

За даними сербського порталу Vecernje Novosti, 14-річний хлопець був під впливом наркотиків. ЗМІ повідомляють, що до трагедії його знали як зразкового учня. Зазначається, що семикласник народився у родині працівників системи охорони здоров'я.

На місці стрілянини перебувають поліція та карети швидкої допомоги. До школи також прибув міністр освіти Бранко Ружич. Дітей евакуювали зі школи.

Інформаційне агентство АР повідомило, що школяр, який влаштував стрілянину, заздалегідь розпланував, кого він хоче вбити. Семикласник намалював ескізи класних кабінетів та упорядкував список тих, хто мав загинути від куль. Зазначається, що після скоєння злочину підліток сам викликав поліцію.