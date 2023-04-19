51-річний львів'янин зробив кілька пострілів з мисливської рушниці

У середу вранці, 19 квітня, на вул. Декарта у Львові нетверезий 51-річний чоловік вчинив стрілянину з вікна квартири, де він проживає. Постріли почули перехожі та сповістили в поліцію. У результаті поліцейські затримали хулігана.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 8:20. Очевидці повідомили про те, що у Львові на вулиці Декарта чути постріли. З’ясувалося, що стрілянину вчинив 51-річний мешканець однієї з квартир багатоповерхового будинку. Він був у стані алкогольного сп’яніння і здійснив кілька пострілів з вікна третього поверху.

Поліцейські затримали хулігана, зброю вилучили (фото поліції)

З місця події поліцейські вилучили мисливську рушницю та гільзи. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч.4 ст.296 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.