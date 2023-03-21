Нетверезий львів’янин влаштував стрілянину біля привокзального ринку
Поліція вилучила 7 гільз із місця події
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У понеділок, 20 березня, ввечері патрульні поліцейські затримали в будинку на вул. Городоцькій чоловіка, який влаштував стрілянину біля привокзального ринку. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області.
Про озброєного чоловіка патрульним повідомив перехожий, який бачив його на вулиці Горської. На виклик виїхали патрульні 3-го батальйону.
«Пошуки підозрілого чоловіка привели поліцейських до під'їзду багатоповерхівки на вулиці Городоцькій. Інспектори встановили, де живе чоловік. Громадянин з ознаками алкогольного сп'яніння відчинив двері поліцейським. 35-річний львів'янин розповів, що здійснив кілька пострілів на вулиці Горської», – ідеться в повідомленні.
Слідчо-оперативна група знайшла на перехресті вулиць Горської – Федьковича 7 гільз. Затриманого передали слідчим.