Чоловік шість разів вистрілив у повітря

У Білгород-Дністровському 20-річний чоловік на святкуванні власного весілля шість разів вистрілив у повітря з пістолета, висунувши під час поїздки руку з люка автомобіля. Правоохоронці конфіскували авто, у якому був наречений, та зброю. У прес-службі Національної поліції в Одеській області у середу, 8 березня, розповіли, що стрілянину почув оператор пункту спостереження «Безпечне місто».

Після пострілів правоохоронці розпочали поліцейську спецоперацію «Перехват». «Правопорушника розшукали в одному з місцевих закладів для відпочинку. Як з'ясувалося, стрілянина відбулася під час святкування весілля: 20-річний наречений шість разів вистрілив у повітря, висунувши руку з люка автомобіля, яким керував його друг. В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав», – повідомили у прес-службі поліції.

На святкування весілля приїхали слідчі й вилучили зброю на експертизу. За попередніми оцінками правоохоронців, пістолет є стартовим. Крім цього, автомобіль, у якому був наречений, забрали на арештмайданчик.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. За стрілянину чоловікові загрожує в'язниця від трьох до семи років.