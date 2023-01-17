44-річного українця притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконно перетнути кордон

Житель Запорізької області під час спроби незаконно перетнути кордон з Молдовою впав у триметровий рів, унаслідок чого йому довелося кликати на допомогу прикордонників. Інцидент стався в Одеській області, повідомило в середу, 17 січня, Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

«Учора ввечері прикордонникам Білгород-Дністровського загону надійшла інформація про те, що поблизу кордону чутно крики про допомогу. До місця події одразу вибув прикордонний наряд відділу «Старокозаче», який виявив чоловіка, що виглядав з інженерного рову та благав витягнути його», – сказано в повідомленні.

Правоохоронці допомогли чоловікові вибратися. Після цього порушник розповів, що мав на меті незаконно дістатися Молдови через обмеження в перетинанні кордону. Проте, втрапити у «пастку» він не розраховував.

Українець пояснив, що за трансфер поближче до кордону заплатив невідомому три тисячі доларів США. Далі, прямуючи у напрямку українсько-молдовського кордону в обхід пунктів пропуску, він в темряві впав у рів, який прикордонники обладнали як інженерне загородження. Звідти не зміг вибратися самотужки, оскільки глибина рову подекуди сягала трьох метрів. У темряві чоловік почув, що у рів затікає вода. 44-річний правопорушник зізнався – зрозумівши, що потрапив у халепу – дуже злякався та почав кликати на допомогу.

Наразі за спробу незаконного перетинання кордону правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності.