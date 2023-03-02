Тернопільська поліція затримала 47-річного чоловіка за спробу вбивства знайомого. Перебуваючи у його машині, зловмисник один раз вистрелив потерпілому у потилицю, а тоді від'їхав на декілька кілометрів і викликав поліцію. Після скоєного він втік на територію Закарпаття, але його швидко затримали правоохоронці та відправили під варту. Мотивів злочину правоохоронці наразі не повідомляють, однак відомо, що зловмисник винен потерпілому гроші.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції близько 17:00 у вівторок, 28 лютого. Заявник повідомив, що у автомобілі Toyota в лісосмузі у селі Петриків перебуває поранений водій. На місці правоохоронці виявили чоловіка 1988 року народження з кульовим пораненням в голову. Його госпіталізували до лікарні.

У ході розслідування стало відомо, що потерпілий зустрічався зі знайомим, якому кілька місяців тому позичив гроші. На момент розмови підозрюваний сидів за водієм і в якийсь момент витягнув зброю та вистрілив позичальнику в потилицю. Після цього сів у власне авто, від'їхав за кілька кілометрів та викликав поліцію і медиків.

Затримати зловмисника правоохоронцям вдалось за декілька годин. «Правоохоронці спіймали 47-річного підозрюваного на території Закарпатської області. Він у скоєному зізнався. Чоловіка затримали та оголосили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зброю у нього вилучили та передали на експертизу», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Наразі йому інкримінують порушенні ст. 115 ККУ (замах на вбивство).