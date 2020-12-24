«Ми нічого не переносимо, ми просто починаємо святкувати Різдво 25-го і завершуємо 7-го».

Греко-католицький храм у Чернівцях вже підготували до Різдва

Парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви (УГКЦ) за спільною ініціативою парафіян та священика Василя Гасинця цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем – 25 грудня, повідомляє РІСУ.

Буковинці припускають, що вони будуть першою в Україні парафією УГКЦ, яка робить такий крок у відзначенні Різдва за григоріанським календарем.

«Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав, чітко озвучив позицію УГКЦ щодо святкування Різдва 25-грудня: ініціатива має йти від мирян. Так само висловився і глава ПЦУ Епіфаній. Мої парафіяни ще минулого року підходили до мене з ініціативою святкування Різдва за новим стилем. Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок. І це дуже правильно так робити, коли ініціатива виходить від самих парафіян. Як на мене, 25-го грудня – це не тільки про релігію, а й про політику: щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії», – розповів священик.

Утім він наголосив, що 7 січня у цьому храмі також відбудеться різдвяна служба, оскільки «старшим людям зміна дати Різдва дається не так просто, як людям молодшим».

З його слів, ініціативу парафіян храму підтримав єпископ Чернівецької єпархії УГКЦ владика Йосафат.

Як нагадує РІСУ, в ефірі «Живого телебачення» предстоятель УГКЦ Святослав висловив думку, що рух за святкування Різдва за новим стилем – 25 грудня – повинен початися знизу, від мирян.

«Якщо ініціатива календарної реформи виходитиме від церковної єрархії, то це не матиме відповідного ефекту», – сказав глава УГКЦ.

церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія була збудована для вірян двох конфесій – римо- та греко-католиків з ініціативи місцевих залізничників. У 1908-му році храм Святого Антонія було відкрито. Зараз римо-католики Чернівців щороку відзначають у цьому храмі свято Св. Антонія з Падуї.

Нагадаємо, 25 грудня 2019 року в Україні вперше відправили Різдвяне богослужіння 25 грудня: літургію у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Таким чином він підтримав ініціативу вірян, які просили запровадити святкування Різдва за новоюліанським календарем, 25 грудня, але не відкидаючи і юліанського, 7 січня.

В лютому 2020 року синод ПЦУ засудив таке рішення владики Михаїла.

«Священний Синод засудив самовільне, одноосібне рішення Преосвященного Михаїла, митрополита, про внесення змін до церковного календаря, яке є порушенням канонічного порядку. Втім, Синод дозволив, там де для цього вбачаються об’єктивні обставини та пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю звершувати лише молебень з акафістом Різдву Христовому та виконання колядок», – сказано у рішенні синоду ПЦУ від 4 лютого 2020 року.

Нагадаємо, Різдво за новим стилем – 25 грудня – в Україні є державним вихідним.