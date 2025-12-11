До призначення на Буковину правоохоронець 10 років працював у Києві

На Буковині призначили нового керівника Чернівецької обласної прокуратури. Ним став 43-річний Артем Ясь. На цій посаді він замінив 38-річного Віктора Логачова, якого призначили заступником Генерального прокурора.

Про нове кадрове призначення повідомили в пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури в четвер, 11 грудня. Артема Яся призначили керувати відомством за рекомендацією Ради прокурорів України. До того він пів року перебував на посаді першого заступника керівника обласної прокуратури Буковини.

Додамо, що Артем Ясь народився 1 грудня 1982 року в місті Лозова Харківської області. В органах прокуратури працює понад 18 років. Раніше був першим заступником керівника Дарницької окружної прокуратури Києва. З грудня 2015 року по грудень 2020 року був керівником Київської місцевої прокуратури №1. Має вищу освіту, у 2006 році закінчив Київський національний університет імені Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Професійну діяльність в органах прокуратури розпочав у лютому 2007 року на посаді помічника Дніпровського транспортного прокурора.