Віктор Логачов керував прокуратурою у Чернівцях менше півроку

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко призначив свого нового заступника. Ним став колишній очільник прокуратури в Чернівецькій області Віктор Логачов, який куруватиме напрям, пов’язаний зі злочинами, скоєними проти дітей.

Про нове призначення генпрокурор повідомив у четвер, 11 грудня, у фейсбуці. «Після відповідного рішення Ради прокурорів України я призначив своїм заступником Віктора Логачова. Це не випадкова людина. Не політичний компроміс. Віктор Логачов особисто підтримав державне обвинувачення у багатьох справах щодо тяжких злочинів проти дітей. Є процесуальним керівником у 14 аналогічних кримінальних провадженнях», – зазначив генпрокурор.

Також очільник Руслан Кравченко повідомив, що вони вже провели першу нараду, яка стосувалася роботи над провадженнями у кримінальних справах щодо дітей. За розпорядженням генпрокурора, керівники обласних прокуратур мають перебрати на себе координацію щодо захисту дітей та їхніх інтересів.

Додамо, що 37-річного Віктора Логачова призначили на посаду керівника Чернівецької обласної прокуратури у липні 2025 року. З біографії правоохоронця відомо, що він народився у Луганську. Із грудня 2009 року по липень 2014 року працював в органах прокуратури Луганської області, потім перейшов на роботу в Київ. Логачов працює в органах прокуратури України більше 15 років, з них майже 10 обіймав керівні посади. Зокрема, з березня 2021 по липень 2025 року очолював Дарницьку окружну прокуратуру міста Києва.

Раніше Чернівецьку обласну прокуратуру очолював Антон Ковальський – його призначили керівником Хмельницької обласної прокуратури. Хто зараз керуватиме прокуратурою Буковини – наразі не відомо.