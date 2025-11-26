В ОГП вважають, що одними звільненнями проблему фейкових інвалідностей не розв'язати

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що кілька десятків прокурорів, в яких виявили фейкові інвалідності, уже звільнили з органів прокуратури. Про це він написав у телеграмі 26 листопада.

За словами Кравченка, після його призначення на посаду всі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

Результати роботи КДКП свідчать, що:

74 прокурори були звільнені з органів прокуратури,

66 прокурори звільнені з адміністративних посад,

290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.

Генпрокурор зазначив, що попри очікування «суспільства жорстких і різких кроків, ми розбираємося з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом».

«Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не розв’яжеться. Був злочин, буде і вирок», – повідомив Кравченко.

Зазначається, що кілька справ щодо прокурорів перебувають на розгляді в суді, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області.

Також перед судом відповідатиме ще один прокурор. Після восьми років роботи слідчим у Черкасах він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. І паралельно оформив собі інвалідність.

«Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому II групу із “втратою 80% працездатності”. П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави. У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер суд», – розповів Кравченко.