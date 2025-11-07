Поліція викрила депутата на спробі уникнути мобілізації

На Вінниччині викрили 48-річного депутата однієї з міських рад на спробі уникнути мобілізації. Для цього чоловік уклав фіктивний шлюб з дівчиною, яка має інвалідність. Про це у п’ятницю, 7 листопада, повідомили у пресслужбі Нацполіції Вінницької області.

За даними слідчих, наприкінці 2024 року депутат, щоб одружитися з 18-річною дівчиною з інвалідністю ІІ групи, змовився з її старшою сестрою.

«Разом зі спільницею він перевіз потерпілу до іншого регіону, де було здійснено реєстрацію шлюбу. Згодом використав документи про стан здоров’я “дружини” як підставу для незаконного звільнення від призову під час мобілізації», – йдеться у повідомленні.

За фіктивний шлюб чоловік пообіцяв старшій сестрі потерпілої щомісячну виплату – 3 тис. грн. Частину отриманих грошей жінка витратила на оплату кредитів.

Правоохоронці викрили та затримали спільників 6 листопада. Зазначається, що через хворобу фіктивна дружина депутата не усвідомлювала значення своїх дій. Водночас її старшій сестрі та депутату оголосили підозри. Їм інкримінують вербування та переміщення людини з інвалідністю для подальшої експлуатації. Крім того, депутата також підозрюють в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавленні волі строком від 5 до 12 років. Незабаром суд обере для них запобіжні заходи.