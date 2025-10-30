Затриманому загрожує до 8 років ув’язнення

Служба безпеки та Національна поліція викрили на Прикарпатті адвоката, який під прикриттям надання правничих послуг заробляв на ухилянтах. За допомогу в оформленні фіктивних опікунств та шлюбів з людьми з інвалідністю для уникнення мобілізації йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 30 жовтня, адвокат обіцяв клієнтам за гроші владнати питання з мобілізацією через особисті зв’язки в державних органах. Зокрема, пропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідністю або фіктивний шлюб із жінкою, що має інвалідність. Послуги оцінював від 3 до 5 тисяч доларів.

«Адвокат переконав чоловіка, котрий звернувся по консультацію щодо способів законного отримання відстрочки, скористатися його схемою. Коли під час реалізації схеми чоловіка мобілізували, зловмисник продовжив спілкуватися з дружиною військовослужбовця та пообіцяв за 7 тис. доларів посприяти в переведенні його до тилової частини», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного. За матеріалами судового реєстру, йдеться про Юрія Калинія, який з 2015 року входив до Ради адвокатів Івано-Франківської області.

Адвоката затримали під час отримання грошей, а в його офісі та помешканні знайшли докази незаконної діяльності. За хабарництво (ч. 3 ст. 369-2 КК України) йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.