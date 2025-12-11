Обленерго замовило комплексний аналіз діяльності підприємства

Акціонерне товариство «Чернівціобленерго» замовило у фірми, яка пов’язана з російськими чиновниками та олігархами, майже 1,7 млн грн за консультаційні послуги. Гроші мають перерахувати ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», яка через німецькі та латвійські контакти пов’язана з віцеспікером Держдуми РФ Олександром Бабаковим, власником групи «VS Energy» Міхаілом Воєводіним та власником футбольного клубу ЦСКА Євгенієм Гінером. Про це йдеться у матеріалі «Наших грошей».

За даними Prozorro 5 грудня АТ «Чернівціобленерго» замовило ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» консультаційні послуги на 1,68 млн грн. За даними YouControl власники цього підприємства є німці та латвійці, і воно входить в групу компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл», яка вже безпосередньо пов’язана з російськими власниками групи «VS Energy» Міхаілом Воєводіним, віцеспікером Держдуми РФ Олександром Бабаковим, власником футбольного клубу ЦСКА Євгенієм Гінером. Усі ці три особи знаходяться під санкціями України та низки інших держав.

Однак сама фірма, яка отримала підряд від обленерго, не внесена у санкційні списки РНБОУ. Відтак формально вона належить підсанкційним громадянам, але сама не є санкціонованою. Журналісти «Наших грошей» також з’ясували, що контракт з ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» уклали по процедурі без використання електронної системи.

Перед самим контрактом «Чернівціобленерго» оголошувало відкриті торги, а потім відміняло їх через відсутність заявок. Для участі у відміненому тендері потрібен був аналогічний договір за кодом ДК 021:2015 79410000-1 «Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління» з енергорозподільчою компанією (оператором системи розподілу) вартістю не менше 50% від очікуваної суми.

На відкритих торгах замовник виставляв умову, щоб учасник не був під санкціями та надав гарантії про відсутність «будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю». ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» на ті відкриті торги не подавало свою пропозицію. А на закупівлі без використання електронної системи взагалі ніяких вимог у «Прозорро» не оприлюднюється.

Акціонером «Чернівціобленерго» є київське ТОВ «ВС Груп Менеджмент», яким у свою чергу володіють компанії «Вашингтон Холдінгз Б.В.» і «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» із Нідерландів. Кінцевими бенефіціарами значаться Марина Ярославська та Олег Сізерман із Німеччини і Дамбінс Віліс, Вігантс Валтс та Альтбергс Артурс із Латвії. Згідно з Державного реєстру санкцій, нідерландські компанії та перераховані особи нині під санкціями РНБОУ.

Раніше ДБР розпочало кримінальне провадження, за яким росіян звинувачують у створенні злочинної організації, посяганні на територіальну цілісність України і привласненні майна. У червні 2023 року Мін’юст подав позов до Вищого антикорсуду про застосування санкції у виді стягнення активів російської групи «VS Energy». Серед них – акції восьми обленерго, зокрема «Чернівціобленерго», а також «Рівнеобленерго», «Житомиробленерго» та «Кіровоградобленерго».

Відповідачами є власники групи «VS Energy» росіяни Міхаіл Воєводін, віцеспікер Держдуми РФ Олександр Бабаков, власник футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, а також особи, які виконують роль номінальних власників їхнього майна в Україні. За даними «Української енергетики», у липні 2023 року ВАКС арештував активи групи «VS Energy» і почав розгляд питання їхньої націоналізації.

За даними «Наших грошей», рішення суду ВАКС про націоналізацію обленерго з групи «VS Energy» за позовом Мінюсту досі не прийнято. Їхні акції не передано до АТ «Українські розподільні мережі» – державної компанії Міненерго, що управляє державними обленерго.

За даними з Prozorro, після накладення санкцій у 2023 році на власників «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.», але не включення до санкційних списків самої фірми – вона у 2024-2025 роках отримала підряди на так і не націоналізованих обленерго росіян на 10,46 млн грн. Усі ці підряди пов’язані з консалтингом, менеджментом та управлінням роботою вказаних обленерго.

Наприклад, серед замовлених «Чернівціобленерго» послуг – участь в розробці пропозицій до регуляторних актів, комплексний аналіз усіх видів діяльності підприємства, консультації щодо здійснення закупівель (зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ), організація Zoom-зустрічей з уповноваженими особами з питань здійснення публічних закупівель тощо.