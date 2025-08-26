Чехи придали та передали Україні гелікоптер

Чеські волонтери передали Україні американський гелікоптер Black Hawk, на який збирали гроші з 2023 року. Гелікоптер призначений для українських розвідників. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомила волонтерська ініціатива Darek pro Putina (Подарунок для Путіна).

«Гелікоптер Black Hawk UH-60 Čestmír перебуває в Україні. Дякуємо всім, хто в нього вірив і робив свій внесок», – йдеться у повідомленні.

За даними волонтерів, Чехія стала першою країною, громадяни якої спільними зусиллями придбали гелікоптер для України. Волонтери зазначили, що до збору долучилися 20 тис. людей, зокрема, й громадяни Словаччини.

Black Hawk – американський тактичний багатоцільовий вертоліт. Його використовують для перевезення особового складу та військових вантажів. Також гелікоптер застосовують для медичної евакуації поранених. Black Hawk розробило американське авіабудівельне підприємство Sikorsky Aircraft, перший політ гелікоптер здійснив у 1974 році, а з 1979 року Black Hawk почав надходити на озброєння армії США.

Нагадаємо, у грудні 2023 року ГУР повідомило що чеські волонтери збирають гроші на гелікоптер Black Hawk, який планують передати українським розвідникам. На той час було зібрано дві третини від необхідної суми 3 млн доларів.

У березні 2025 року стало відомо, що чеська ініціатива завершила збір та придбала гелікоптер.