Чехія стала першою країною, громадяни якої зібрали гроші на гелікоптер для України

Чеські волонтери зібрали кошти для придбання військового гелікоптера на потреби України. Black Hawk UH-60 придбали для посилення бійців Головного управління розвідки, повідомили 1 березня на сторінці чеської ініціативи Dárek pro Putina («Подарунок для Путіна»).

Збір грошей розпочали у листопаді 2023 року. Спочатку волонтери планували придбати дорожчу машину, проте згодом вдалося знайти дешевший гелікоптер у кращому стані за межами Європи.

«Чехія стала першою країною у світі, громадяни якої зголосилися на військовий гелікоптер для України. Ми зібрали більше і на ці гроші перевеземо Black Hawk UH-60 в Україну», – повідомили на сторінці Dárek pro Putina.

Загалом чехи зібрали 72 млн чеських крон (приблизно 3 млн доларів) із необхідних 70 млн крон. Зазначається, що придбаний гелікоптер транспортує до Європи та введе в експлуатацію Українська сторона.

За даними «Мілітарного», ГУР вже має на озброєнні два гелікоптери UH-60 Black Hawk. Перший із них, компанії Ace Aeronautics, помітили у лютому 2023 року. Походження другого гелікоптера, який зафіксували у березні 2024 року, наразі невідоме.

За даними ГУР, Black Hawk значно зручніший у маневруванні за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Він може перебувати в польоті безперервно близько трьох годин і подолати відстань у понад 600 кілометрів.

Цей тип гелікоптерів призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу Hellfire, його використовують для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Він забезпечує висадку групи з 12 бійців та евакуацію іншої групи з поля бою лише за 3-4 секунди