Внаслідок російського обстрілу Нью-Йорка на Донеччині ввечері 21 липня вже виявили щонайменше чотирьох загиблих цивільних, повідомила вранці в суботу, 22 липня, Донецька обласна прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, 21 липня близько 19:05 збройні сили РФ здійснили обстріл смт Нью-Йорк. Попередньо, проти людей окупанти застосували авіабомби ФАБ-250.

Внаслідок обстрілу загинули четверо місцевих мешканців, серед них подружжя – останки їх тіл рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку.

Крім того, ще троє цивільних, серед яких жінка, чоловік якої загинув, отримали поранення. Вони у лікарні. Вибухові хвилі пошкодили об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

У прокуратурі зауважили, що точна кількість загиблих та поранених ще встановлюється.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого загинули четверо людей. Крім того, також напередодні російський снаряд влучив у подвір’я в селі Дружба на Донеччині, внаслідок чого загинули двоє дітей.