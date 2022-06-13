Четверо людей загинули внаслідок ДТП на Вінничині
Зіткнулися легковик та рейсовий автобус «Запоріжжя-Прага»
У ДТП на Вінничині загинули четверо людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася у понеділок, 13 червня, близько 16:50 у с. Кунка Гайсинського району Вінницької області. Зіткнулися легковий автомобіль та пасажирський автобус сполученням Запоріжжя – Прага. Троє людей, які перебували в автомобілі, загинули. Ще одна людина померла у лікарні. На момент зіткнення в автобусі перебувало 11 пасажирів та 2 водії.
«Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом «Запоріжжя-Прага» (перебувало 11 пасажирів та 2 водії) загинуло 3 особи, які перебували в авто, ще 1 особу в тяжкому стані було госпіталізовано, але від отриманих травм людина померла», – повідомили в ДСНС.
Наразі немає детальнішої інформації про постраждалих.
Для деблокації тіл залучили 5 рятувальників та одну одиницю техніки ДСНС.
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