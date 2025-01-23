Оптимальний варіант для більшості водіїв – підтримувати чистоту авто та своєчасно очищати колісні арки

Взимку автомобілі стикаються з проблемою накопичення снігу та льоду в колісних арках. Це може перешкоджати руху, пошкоджувати підкрилки та навіть створювати небезпечні ситуації на дорозі. Avtosota розповідає, що один із методів боротьби – нанесення мастила на підкрилки, проте цей спосіб викликає суперечки серед водіїв та експертів.

Як працює мастило?

Ідея обробки підкрилків полягає у створенні поверхні, на якій не затримуватимуться снігові маси та бруд. Для цього використовуються різні матеріали:

WD-40 та інші універсальні мастила. Силіконові препарати. Тефлонові склади. Віск або спеціальні покриття, що консервують. Нетипові рішення, такі як розчинена в бензині свічка чи навіть сало.

Кожен із цих матеріалів має свої особливості, але ефективність їх застосування залишається під питанням.

Що кажуть експерти?

Деякі фахівці вважають проблему скупчення снігу та льоду в колісних арках надуманою. У спеціалізованих студіях обробки автомобілів частіше рекомендують використовувати консервант пластику з водовідштовхувальним ефектом. Однак навіть це рішення не дає значного результату у запобіганні утворенню крижаних наростів.

Головний спосіб боротьби з проблемою – регулярне миття автомобіля, особливо з використанням теплої води. Також альтернативою може стати паркування у теплому гаражі, де крижані маси розтануть самостійно.

Чого не варто робити?

Спроби позбавитися льоду за допомогою промислового фена або гострих предметів, таких як лопати, можуть пошкодити пластикові елементи автомобіля. Окрім того, варто уникати різких маневрів кермом, якщо в арках вже накопичився твердий лід, тому що це може призвести до порізів шин.

Чи потрібно змащувати підкрилки?

Думки водіїв розділилися: одні вважають, що обробка допомагає, інші вважають це марною тратою ресурсів. У будь-якому разі, змащування підкрилок не завдає шкоди авто, але й не розв'язує проблеми кардинально.

Оптимальний варіант для більшості водіїв – підтримувати чистоту авто та своєчасно очищати колісні арки.