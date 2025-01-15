Охолоджувальна рідина відіграє ключову роль у забезпеченні роботи двигуна й безпеки автомобіля. Використання низькоякісного антифризу може призвести до серйозних наслідків, включно з пошкодженням двигуна та ризиком для життя пасажирів. Avtosota пояснює, як неякісний антифриз може зруйнувати двигун.

Ризик займання. Деякі виробники використовують замість етиленгліколю дешевші речовини, такі як метанол або гліцерин. Метанол відрізняється низькою температурою кипіння (близько 64 ° C), що робить рідину легко займистою. При контакті з гарячими частинами двигуна це може спричинити пожежу.

Кавітація та пошкодження деталей. Через вібрації двигуна та перепади тиску в системі охолодження можуть утворюватися бульбашки повітря. Вони руйнують металеві елементи двигуна, такі як циліндри та крильчатки насосів. Кавітація може призвести до капітального ремонту двигуна або його повної заміни.

Перегрів двигуна. Неякісні рідини не здатні ефективно підтримувати стабільну температуру двигуна. Перегрів може викликати деформацію головки блоку циліндрів, що спричиняє серйозні проблеми та дорогий ремонт.

Замерзання системи. Підроблені рідини можуть кристалізуватись при низьких температурах. Це призводить до розриву радіатора, заклинювання насоса та руйнування двигуна.