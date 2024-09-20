Економити на такій деталі, як автомобільний повітряний фільтр, не варто

Повітряний фільтр автомобіля є досить простим елементом. Через це автовласники часто нехтують його заміною. «Автоблог» пояснює, що це за деталь, для чого вона потрібна і коли варто робити її заміну.

Навіщо потрібен повітряний фільтр

За статистикою, автомобілі за кожні сто пройдених кілометрів споживають 12-15 м3 повітря з атмосфери. При відсутності будь-якої фільтрації в двигун потрапляє досить багато різного пилу і піску, що в результаті призводить до зниження ефективності мотора, а потім і до його поломки. Щоб уникнути таких проблем, використовується спеціальний пристрій, який називається повітряним фільтром.

Саме повітряний фільтр автомобіля відповідає за очищення повітря, а також заглушає шуми двигуна, які поширюються по всьому впускному каналу. Якщо мова йде про бензинові двигуни, то повітряний фільтр дозволяє здійснювати регулювання температури так званої горючої суміші.

У міру забивання фільтра помітно зменшується об’єм кисню, що потрапляє у двигун. Це неминуче призводить до збагачення паливної суміші, а значить до неповного її згоряння, за рахунок чого знижується ефективність роботи мотора, а також підвищується вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

Щоб зберегти ресурс двигуна, потрібно регулярно міняти повітряний фільтр, оскільки забруднений пристрій не тільки не допомагає мотору, а навпаки, ускладнює його функціонування.

Які бувають типи повітряних фільтрів

Ринок автомобільних запчастин на сьогодні пропонує неймовірно величезний асортимент повітряних фільтрів.

Паперовий (гофрований) фільтр повітряний. Мабуть, найпоширенішими моделями серед повітряних фільтрів є ті, в яких головний елемент складається зі спеціального гофрованого паперу певної форми. Волокниста структура такого повітряного фільтра дозволяє безперешкодно пропускати повітря, при цьому затримуючи воду і інші забруднення на своїх волокнах. Такі повітряні фільтри проходять в середньому від 10 до 15 тис. км. У разі неактивної експлуатації автомобіля фільтр повітряний варто міняти кожні два роки. Перевагою паперового повітряного фільтра є його невисока вартість, простота монтажу та експлуатації. Також ці фільтри дуже легкі.

Але є і мінуси. Такі фільтри не підлягають відновленню в разі прориву гофрованого паперу, вони одноразові. Вони дуже чутливі до механічних навантажень і підвищеної вологості. У міру забруднення такого повітряного фільтра його пропускна здатність знижується, що негативно впливає на динаміку роботи мотора.

Паперовий (гофрований) фільтр повітряний (фото «Автоблог»)

Масляний (мокрий) повітряний фільтр. Далі за рівнем популярності йдуть масляні повітряні фільтри, які ще називають «мокрими». Їх конструкція теж досить нескладна. Як фільтруючий елемент тут використовується мінеральне масло, яке залите в спеціальний корпус, а через нього вже і пропускається повітряний потік. Ступінь забруднення мокрих фільтрів залежить від забруднення масла. Головною перевагою такого фільтра є його багаторазове використання. Після того, як масло відпрацює свій ресурс, фільтр промивається і наповнюється новим мінеральним маслом. Але через велику вагу і порівняно низьку здатність очищати повітря ці фільтри практично не використовуються в сучасних автмобілях.

Повітряний фільтр нульового опору. Крім вищевказаних двох видів повітряних фільтрів, автомобільні виробники тюнінгованих спортивних автомобілів успішно практикують установку фільтра нульового опору. За конструкцією вони схожі з паперовими фільтрами, але мають ряд своїх конструктивних відмінностей. Тут в ролі бар’єру виступають поролонові вставки. Фільтри нульового опору прокачують величезну кількість повітря в двигун автомобіля з дуже малими затримками, що дозволяє насичувати двигун достатнім об’ємом повітря за короткі часові відрізки. Такі повітряні фільтри актуальні на автомобілях з форсованими ти турбованими двигунами. Основним і, напевно, єдиним недоліком фільтрів нульового опору є висока гучність при працюючому двигуні. Але на форсованих двигунах цей критерій не має особливого значення. Загалом цей вид фільтрів ефективний і помітно сприяє підвищенню потужності двигуна.

Повітряний фільтр нульового опору (фото «Автоблог»)

Повітряні фільтри «short ram intake». Конструктивно це короткі впускні системи, основним елементом яких є маленька труба з алюмінію з вмонтованим сухим фільтром. Вся ця система встановлюється, найчастіше, внизу моторного відсіку. За рахунок того, що працюючий двигун нагріває трубу, в циліндри надходить вже нагріте повітря, а це істотно покращує роботу двигуна в цілому. На багато автомобілів такі фільтри встановлюються без проблем. А фільтруючий картридж, який розташовується зверху труби, змінюється за лічені хвилини. Будь-яких недоліків ця система повітряної фільтрації не має.

Повітряні фільтри «short ram intake» (фото «Автоблог»)

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Коли потрібно міняти повітряний фільтр

Досвідчений автолюбитель може візуально зробити висновок про потребу заміни повітряного фільтра. Для цього потрібно дістати основний елемент фільтру, який відповідає за фільтрацію, і оцінити його чистоту. Якщо повітряний фільтр сильно забився та вкритий забрудненнями чи маслом – його потрібно замінити, якщо ж він досить чистий, то їздити з ним можна ще деякий час.

Взагалі стандартний термін заміни повітряних фільтрів становить близько 15 тис. пройдених кілометрів. Також, коли це потрібно робити, вказано в документах на автомобіль.

Вчасно не замінений повітряний фільтр призводить до:

підвищеної витрати палива;

зниження потужності двигуна;

підвищення робочої температури двигуна.

Міняти повітряний фільтр можна одночасно з заміною мастила, яку варто проводити приблизно в такий же термін. При цьому фільтр змінюється або з тією ж періодичністю, або через один раз. Все залежить від умов, в яких експлуатується транспортний засіб. Дизельні автомобілі трохи більш вибагливі щодо заміни повітряного фільтру. Вони вимагають частішої заміни через особливості їх конструкції.

Економити на такій деталі, як автомобільний повітряний фільтр, не варто, адже поломка двигуна, яка неминуча при недотриманні вказаних вище правил, обійдеться набагато дорожче, ніж сам фільтр.