Коти не володіють когнітивними здібностями для повного розуміння мови

Питання про те, чи розуміють коти людську мову, давно цікавить власників домашніх улюбленців. І дослідження показують, що коти справді реагують на слова та голос людини, але їхнє сприйняття мови суттєво відрізняється від людського. Cats розповідає, як коти розуміють нашу мову.

Чи розуміють коти людські слова?

Коти не володіють когнітивними здібностями для повного розуміння мови. Натомість вони здатні розпізнавати, коли ви звертаєтеся до них. Це означає, що коти розуміють людську мову приблизно так само, як ми розуміємо їх нявкання: ми впізнаємо, коли кіт спілкується з нами, і навіть можемо відрізнити інтонації, але не знаємо точно, що саме кіт має на увазі.

Таким чином і коти здатні розпізнавати людські голоси та реагувати на них, а також на жести та міміку.

У дослідженні, опублікованому в журналі Animal Cognition, науковці вивчали, чи реагують коти на своє ім'я. Дослідники відтворювали три різні людські голоси, поки власники були відсутні. Виявилося, що коти реагували орієнтовною поведінкою – рухами голови та вух, а не явною комунікацією.

І це спостерігалося навіть тоді, коли звучав голос власника. Дослідники помітили, що реакція більшості котів слабшала до третього незнайомого голосу, але знову посилювалася, коли вони чули голос свого господаря. Такі результати свідчать про те, що коти здатні розрізняти людей за голосом.

В іншому дослідженні, проведеному тими ж ученими, було виявлено, що коти сильніше реагують на власні імена, ніж на інші слова. Дослідники визначили, що коли котам відтворювали нейтральні слова, вони майже не реагували. Натомість на свої імена коти реагували орієнтовною поведінкою, наприклад рухами голови та вух. Це спостерігалося незалежно від того, чи вимовляв ім’я власник, чи незнайома людина. У результаті, це дослідження показало, що коти справді здатні розрізняти звуки людської мови на основі їхніх фонетичних відмінностей.

Проте дослідження не доводить, що коти справді розуміють значення імен чи інших слів. Воно показує, що коти здатні до асоціативного навчання та можуть інтерпретувати звуки, які пов’язані з певними наслідками, наприклад винагородою або покаранням. Це також означає, що кіт завжди прийде, коли ви його покличете.

Менш як 10% котів у дослідженні фактично рухалися до джерела звуку, хоча й реагували на нього поворотом голови чи рухами вух. А один із дослідників навіть зазначив, що коти навчаються не гірше за собак – просто вони не дуже хочуть демонструвати це своїм власникам.