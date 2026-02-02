Коти не здатні розуміти вашу мову, але вони дуже добре реагують на інтонацію, ритм мовлення та емоційне забарвлення голосу

Багатьом власникам здається, що кішки не здатні «розуміти» людську мову, але регулярні розмови з ними можуть зміцнювати ваш емоційний зв’язок та робити спільне життя спокійнішим та приємнішим для обох. ТСН розповідає, чому вам варто говорити з котом.

Як коти сприймають людську мову?

Коти не здатні розуміти вашу мову, але вони дуже добре реагують на інтонацію, ритм мовлення та емоційне забарвлення голосу. Вони справжні майстри невербальної комунікації.

Фактично, коти майже не нявкають між собою, а ці звуки використовують переважно для спілкування з людьми. Це їхній спосіб підлаштуватися під наш спосіб комунікації. І коли ви говорите з ними, відповідаючи на їхні сигнали, ви підтверджуєте, що бачите та чуєте кота.

Говорячи з котом, власник створює для нього відчуття безпеки. Така поведінка сприяє тому, що тварина стає більш контактною, спокійною та стресостійкою. Голос господаря, особливо спокійний та лагідний, діє для кота як сигнал того, що йому нічого не загрожує.

Як розмова з котом впливає на людину?

Коти нерідко виступають для своїх господарів «слухачами» – вони не перебивають, не оцінюють і не дають порад. Проговорюючи вголос свої думки чи описуючи події дня поруч із муркотливим супутником, людина може впорядкувати свої емоції, знизити тривожність та відчути розслаблення.