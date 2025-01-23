У зимовий час в автомобілів витрата пального набагато більша, аніж протягом інших сезонів

Думки автомобільних експертів щодо того, чи потрібно взимку заправляти повний бак бензину, розходяться. Дехто наполягає, що це необхідно, щоб уникнути проблем із конденсатом, тоді як інші вважають, що зараз у цьому нема потреби. УНІАН розповідає, чи варто тримати бак повним взимку.

Якісне пальне зазвичай не замерзає взимку, оскільки для цього його температура має опуститися нижче позначки 70°C. Однак є загроза того, що на дні бака біля бензонасосу є вода, і вона може замерзнути й за невеликого морозу, а потім «запакувати» сітку бензонасоса. Через це бензин не проходить, і мотор не запускається.

Чи варто взимку заправляти повний бак?

Як вважають деякі експерти, саме взимку бак потрібно наповнювати повністю, щоб уникнути появи рідини на його дні. Вони стверджують, що, якщо в місткості мало бензину, він швидше розігрівається внаслідок роботи бензонасоса, і з'являється конденсат. І потім вода опускається вниз, оскільки вона важча, аніж пальне. Ці ж експерти стверджують, що саме заливка повного бака бензину допоможе уникнути такої проблеми, оскільки конденсату просто не буде де збиратися.

Проте інші експерти стверджують, що теплонасос не здатний сильно розігріти пальне і спровокувати виникнення великої кількості конденсату. Крім того, вони зазначають, що у більшості сучасних автомобілів бензобаки пластикові, а не металеві, і на пластику конденсату з'являється в рази менше, аніж на металі. За їхніми словами, взимку може з'явитися мінімальна кількість конденсату, тому немає різниці – він буде повний чи напівпорожній.

Більше конденсату нібито з'являється навесні та восени, оскільки в цей період частіше бувають перепади температури, і при цьому саме повітря вологе. Взимку ж здебільшого зберігається мінусова температура і вологість повітря невисока. Варто пам’ятати, що бак – це не закрита система, в нього надходить повітря з навколишнього середовища, тому і конденсат там може з'являтися.

Чому не всі радять заправляти повний бак

Автолюбителі, які виступають проти заправки повного заповнення бака, аргументують це так:

При повній заправці нібито більше бензину випаровується. Машина стає важчою, через що менш жваво їде, і збільшується витрата пального. Крім того, якщо машина заправлена на максимум, існує ризик, що бензин зможуть злити злодії.

Чому взимку не можна їздити з порожнім баком

У зимовий час в автомобілів витрата пального набагато більша, аніж протягом інших сезонів – приблизно на 20%. Це пов'язано з низкою чинників:

Робота пічки, обігрівачів, кондиціонера. Використання зимової гуми (вона важча, ніж літня). Машині важче рухатися, зокрема, через сніг.

Іноді автомобіль потрібно прогріти перед тим, як почати рух. Це також додаткова витрата бензину.