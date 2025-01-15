Допомогти акумулятору краще пережити ніч із сильними морозами можна, якщо увечері добре прогріти авто

Під час сильних морозів багато водіїв стикаються з проблемою запуску двигуна, особливо коли автомобіль довго стояв на вулиці. ТСН пояснює, як правильно заводити автомобіль у мороз, щоб уникнути проблем з акумулятором, двигуном та електронікою.

Мабуть, найслабшим агрегатом в автомобілі є його акумуляторна батарея, яка від холоду й морозу страждає найбільше. Тому перш ніж заводити авто в сильний мороз, варто спочатку його розігріти. Часто через низьку температуру заряду акумулятора не вистачає, щоб завести двигун.

Щоб «оживити» акумулятор, достатньо всього на кілька секунд увімкнути будь-яке джерело споживання електрики, наприклад, магнітолу. Якщо ви давно не використовували акумулятор і він розряджався у вас раніше, варто на ніч віднести його в тепло, знявши з автомобіля.

Допомогти акумулятору краще пережити ніч із сильними морозами можна, якщо увечері добре прогріти авто. Наприклад, поїздити 30 хвилин, не вимикаючи двигун і не вмикаючи потужні електроприлади на кшталт обігрівання сидінь.

Не нехтуйте в мороз і проводами «для прикурювання». Вони допоможуть реанімувати акумулятор, який сів.

Існує ще одна причина, через яку в мороз двигун не заводиться. А саме – на свічках запалювання зібрався нагар. Також загусле масло може заважати автомобілю завестися у мороз, особливо якщо ви давно його не змінювали. Експерти вказують, що завести двигун, до якого залито мінеральне мастило, вам навряд чи вдасться. Краще використовувати синтетичне.

Як правильно заводити автомобіль у мороз

Перед тим, як запустити двигун, важливо вимкнути всі електроприлади в машині, щоб зменшити навантаження на акумуляторну батарею. Також рекомендується зачекати кілька секунд, коли увімкнули опалення. Якщо двигун не завівся з напівоберта, експерти рекомендують не крутити стартер довше 10 секунд. Так він може вийти з ладу. Краще зробити 3-4 спроби й дати йому перепочити хвилину, а потім продовжувати.

У машин з механічною коробкою передач стартер краще крутити після того, як витиснете зчеплення, а коли двигун заведеться, не відпускати ще 2-3 секунди педаль – це збільшить термін дії трансмісії та полегшить пуск силової установки.

Чи потрібно розігрівати двигун у сильні морози

Щодо розігріву двигуна, думки автомобілістів розходяться. Однак більшість фахівців рекомендують зачекати хвилину, поки стрілка тахометра не опуститься до звичних обертань холостого ходу – і рушати з місця після цього.

Спеціалісти також розповіли про особливу схему, як краще завести автомобіль на морозі. Перед маніпуляцією потрібно вимкнути всі прилади, які використовують електрику, потім увімкнути запалення. Однак не поспішайте повністю повертати ключ. Спочатку увімкніть дальнє світло. Так ви активізуєте всю електромережу.