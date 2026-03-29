Самбірська чиновниця отримала підозру через схему для ухилянтів

Суд відсторонив від посади підозрювану в хабарництві завідувачку сектору з питань охорони здоров’я Самбірської РДА на Львівщині Наталію Гайдук. За версією слідства, чиновниця разом зі спільниками за 2300 доларів оформляла військовозобов’язаним документи про догляд за літньою людиною. Про це йдеться в ухвалах Галицького районного суду Львова.

За матеріалами справи, завідувачка сектору з питань охорони здоров’я відділу гуманітарної політики Самбірської РДА Наталія Гайдук, яка також є членкинею комісії з надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації, давала вказівки та сприяла чоловікам, які мали намір виготовити документи про постійний догляд за потребуючою людиною для одержання відстрочки від призову. За версією слідства, чиновниця разом з спільниками сприяла в оформленні таких документів за 2300 доларів.

20 березня цього року поліцейські викрили Наталію Гайдук та її спільника.

Суд обрав Наталії Гайдук запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати застави у розмірі 266 тис. грн. Також ухвалою суду накладено арешт на її майно – земельну ділянку, частку у квартирі, автомобіль Mitsubishi Outlander та вилучені під час обшуку 3200 доларів та 2100 Євро. Також чиновницю відсторонили від посади терміном на два місяці.