Рівненський міський суд виніс вирок Миколі Семенюті за хуліганство. Чоловік запустив салют у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Свій вчинок він пояснив алкогольним сп’янінням та бажанням відсвяткувати день народження. За скоєне йому призначили три роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку, подія сталася 24 лютого 2026 року на вулиці Пластовій, 41 в Рівному. Близько 20:00 місцева жителька повідомила поліцію, що невідомий запустив феєрверк. Працівники карного розшуку за кілька годин встановили порушника – ним виявився 44-річний уродженець Авдіївки, який із 2024 року проживає в Рівному.

За словами обвинуваченого, піротехнічний виріб він придбав в інтернеті минулого року. 24 лютого він святкував день народження і, перебуваючи напідпитку, вирішив запустити салют на стадіоні поблизу дому. У суді чоловік вибачився та зазначив, що не усвідомлював відповідальності за такі дії. Також він просив суворо його не карати.

Відомо, що раніше обвинувачений потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків та проти життя і здоров’я людини.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Миколу Семенюту винним у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України) та призначив три роки пробаційного нагляду. Вирок ще можна оскаржити.