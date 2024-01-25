Тетяна Пренткович і Андрій Гонковський

Чоловік відомої тернопільської блогерки Тетяни Пренткович, підприємець Андрій Гонковський, потрапив у скандал через свою поїздку на Мальдіви. За його словами, він, як волонтер, спершу виїхав до Польщі, де у нього була запланована благодійна подія, однак дата заходу змінилася в останній момент і чоловік вирішив полетіти на Мальдіви, де вже відпочивали його дружина з дітьми.

Фото з відпочинку подружжя на Мальдівах з’явилось в соцмережах зранку, 24 січня, і викликало обурення українців. Згодом, сам Гонковський підтвердив, що на фото справді він. Пояснюючи ситуацію, чоловік спершу виправдовувався, що «не прикривався волонтерством для того, щоб виїхати на відпочинок». Як зазначив Гонковський, в Польщі у нього на 11 січня була запланована благодійна подія «Магія ранку», однак дата проведення заходу змінилася в останній момент на 23 січня.

Тетяна Пренткович і Андрій Гонковський відпочивають на Мальдівах

«В цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми … і так, я вирішив декілька днів провести з ними. Можливо даремно, можливо помилково, але вже як є … Так, ми неідеальні люди. Інколи робим помилки», – зазначив він.

За словами Андрія Гонковського, пізніше він повернувся у Варшаву, і врешті провів там благодійний захід, де вдалось зібрати 450 тис. грн, за які вже придбали два дрони Mavic 3T для українських військових.

Вже наступного дня в Instagram з’явилось листування Тетяни Пренткович зі своєю підписницею, щодо виїзду її чоловіка за кордон. Відповідаючи на обурення своєї підписниці @valeria_content, Пренткович поскаржилась, що «всі їздять, але публічним людям не можна». За словами блогерки, «на кордоні чоловіки-українці є в кожній машині». Пренткович пояснює, що її чоловік зробив багато хороших справ, а «документи про куплені авто дають змогу перетинати кордон, бо це і називається “волонтер”».

У відповідь на зауваження підписниці про те, що інші сім’ї не можуть виїхати за кордон у повному складі, Пренткович заявила, що «на Мальдіви і до війни не всі могли», а зараз виїхати просто так не можна, «можна лише коли робиш щось хороше». Підсумовуючи, Пренткович заявила, що вони з чоловіком виїхали з України на законних підставах, «нічого не вкрали і через кордон лісом не бігли».

Вже згодом, на своїй сторінці в Instagram Пренткович заявила, що поїздка її чоловіка на Мальдіви була «імпульсивним та необдуманим рішенням».

«Коли в нас, через зміщення дати події у Варшаві, зʼявилась можливість провести тиждень разом з дітьми і сімʼєю, ми нею скористалися… на жаль, ми не усвідомлювали наслідків цих дій. Ми повністю розуміємо, що зробили помилку і розуміємо масштаб проблеми. Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інший людей та сімей і щиро приносимо за це вибачення. Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають закордон! Наш вчинок – це лише наша відповідальність і ми ні в якому разі не бажали комусь нашкодити! Висновки зроблено!...», – зазначила блогерка.

Варто зауважити, що волонтери справді мають можливість виїзду за кордон за допомогою системи «Шлях», якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі. Для цього волонтер повинен мати лист-обгрунтування від військових, медзакладів або відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Рішення про виїзд за межі України приймається Мінінфраструктури або обласними військовими адміністраціями, які надсилають до Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України. Дозвіл на перебування за кордоном за системою «Шлях» надається водієві-волонтеру не більше ніж на 30 днів. Після закінчення терміну волонтер має обовʼязково повернутися в Україну.

Тетяна Пренткович – одна з найпопулярніших блогерок України, родом із Тернополя. Станом на 25 січня на її Instagram-акаунт було підписано більше мільйона користувачів. 31-річна Тетяна Пренткович є власницею діджитал-агентства Prentkovych Agency, а також секс-шопу INSIDE. Андрій Гонковський – підприємець, засновник центру онлайн освіти G-tag. Варто зазначити, що у відкритих джерелах немає інформації про офіційний шлюб між Пренткович і Гонковським, однак у своїх соцмережах пара регулярно називає одне одного «чоловіком» і «дружиною».