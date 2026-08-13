Причини такої поведінки можуть бути різними, але їх легко зрозуміти та навіть виправити

Якщо хом’як кусається, це не обов’язково означає, що він агресивний. Причини такої поведінки можуть бути різними, але їх легко зрозуміти та навіть виправити. Pets Radar розповідає, чому хом’як вас кусає.

Чому хом’як може кусатися?

Однієї з причин є вид тварини. Карликові хом’яки частіше кусають, ніж сирійські. Вони менші за розміром, тому можуть почуватися більш вразливими. Крім того, карликові хом’яки більш територіальні та можуть сприймати руку людини в клітці як вторгнення на свою територію.

Але укус не завжди означає, що хом’як агресивний. Хом’яки не мають особливо сильних або скоординованих передніх лап, тому вони схильні значною мірою покладатися на щелепи, щоб пересувати предмети. І якщо ваша рука в їхній клітці, вони цілком можуть кусати вас просто для того, щоб просто спробувати прибрати вашу руку.

Ще одна причина – стрес. Деяким хом’якам просто не подобається, коли ви їх торкаєтесь. Тому вони можуть вкусити, якщо ви спробуєте взяти їх на руки, не через агресію, а через страх або стрес.

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Окрім цього варто врахувати, що хом’як може намагатися вкусити вас через травму або хворобу. Не всі травми чи хвороби очевидні, тому можливо ви просто торкаєтеся саме цього місця, що болить. Якщо ви підозрюєте, що хом’як хворіє, негайно відведіть його до ветеринара.

Як відучити хом’яка кусатися?

Насамперед тварині потрібно дати час звикнути до вас та нового середовища. Якщо хом’як нещодавно з’явився вдома, протягом першого тижня його не радять брати на руки. Водночас ви можете перебувати біля клітки та розмовляти з ним, щоб він поступово звикав до вашого голосу.

Для встановлення контакту можна використовувати ласощі. Їх потрібно давати з руки, дозволяючи хом’яку самому підійти та взяти їжу. Намагатися одночасно погладити тварину не потрібно, адже це може налякати хом’яка.

Не варто турбувати хом’яка заради гри або контакту. Різке пробудження може викликати стрес і спровокувати укус. Під час взаємодії з твариною рухи мають бути повільними та ніжними.