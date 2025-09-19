Якщо хом’як чухається, це не обов’язково говорить про якусь проблему зі здоров’ям

Іноді хом’як починає часто чухати себе – лапами, зубами, чи просто інтенсивно вилизуватися. Pesyk розповідає, чому ваш улюбленець може так робити та коли варто хвилюватися.

Чому хом’як чухається?

Якщо хом’як чухається, це не обов’язково свідчить про якусь проблему зі здоров’ям. Така поведінка пояснюється природними причинами:

Живучи в дикій природі гризуни змушені часто чистити свою шерсть, щоб запахом від неї не привертати увагу хижаків. У домашніх умовах хом’яки часто чухаються об прути клітки. За таким заняттям їх можна побачити після того, як ви очистили клітку та замінили підстилку. Таким способом улюбленець позначає свою територію. Хом’як нерідко чухається та вилизує себе після того, як ви взяли його на руки. Так він намагається позбутися від стороннього запаху на своєму тілі.

У таких випадках хом’як почувається добре, він просто займається чищенням шерсть час від часу, а на його тілі не залишаються ранки.

Однак якщо хом’як чухається постійно і при цьому виглядає млявим та пригніченим, варто турбуватися. Втрата апетиту, неспокій, погіршення стану хутра та поява на шкірі ран говорить про те, що з вихованцем не все гаразд.

Існує кілька імовірних причин такої поведінки:

Зараження паразитами – підшкірними кліщами, блохами. Грибкові захворювання. Алергія. Авітаміноз. Стрес.

Якщо ви помітили погіршення стану вашого улюбленця, варто звернутися до ветеринарного лікаря, щоб точно визначити, яка причина такої поведінки хом’яка.